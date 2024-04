Il primo ministro australiano Albanese: "Con la sua azione ha salvato diverse vite"

Il premier australiano Anthony Albanese ha elogiato il coraggio dell’agente di polizia che ha affrontato l’aggressore del centro commerciale di Sydney. “È un’eroina, ha agito da sola con coraggio”, ha detto. Il vice commissario della polizia del Nuovo Galles del Sud Anthony Cooke, ha riferito che l’ispettrice della polizia, un’agente d’esperienza, era sola quando ha affrontato l’aggressore e lo ha fermato “salvando la vita a diverse persone”. Albanese ha poi confermato che l’aggressore avrebbe agito da solo, ha detto che i motivi non sono ancora noti e ha invitato a non fare speculazioni che “non sarebbero utili in questo momento”.

