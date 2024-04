I cittadini nel panico corrono fuori dall'edificio

Panico a Sydney in Australia durante l’attacco di un terrorista al centro commerciale Westfield Bondi Junction. L’uomo ha ucciso a coltellate sei persone per poi essere neutralizzato da una poliziotta che gli sparato. L’aggressore è deceduto. Durante i minuti di terrore le persone si sono catapultate fuori dal mall per sfuggire alla fuiria omicida.

