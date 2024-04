Il video visionato e diffuso dall'Associated Press

Un commando armato ha fatto irruzione su una nave commerciale con bandiera portoghese, dopo essersi calato in elicottero, vicino allo Stretto di Hormuz. L’Associated Press ha visionato e diffuso un filmato che confermerebbe la responsabilità dell’Iran. L’attacco era stato precedentemente riportato dallo United Kingdom Maritime Trade Operations che non aveva però fornito dettagli sull’abbordaggio avvenuto nel Golfo di Oman, al largo della città portuale emiratina di Fujairah. Un funzionario della difesa del Medio oriente, che ha parlato sotto anonimato, ha condiviso il video dell’attacco con l’Associated Press. Le immagini corrisponderebbero ai dettagli noti dell’abbordaggio e l’elicottero coinvolto sembra essere uno di quelli utilizzati dalla Guardia rivoluzionaria paramilitare iraniana, che in passato ha effettuato altri raid navali. L’attacco arriva in un contesto di un’accresciuta tensione tra l’Iran e l’Occidente, in particolare dopo il presunto attacco israeliano al consolato iraniano in Siria. L’Iran non ha ammesso immediatamente di aver sequestrato alcuna imbarcazione, né i media statali hanno riportato alcuna notizia sull’incidente.

