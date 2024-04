Il Consiglio ha adottato un'assistenza macrofinanziaria, sostenuta dal Fondo monetario internazionale

Il Consiglio Ue ha adottato un’assistenza macrofinanziaria da un miliardo di euro all’Egitto per contribuire a stabilizzare la sua economia. Gli aiuti sono destinati a far fronte al deterioramento della situazione macrofiscale e alle esigenze finanziarie del Paese negli ultimi mesi, in particolare dopo lo scoppio della guerra di Gaza, gli attacchi Houthi nel Mar Rosso e le ripercussioni della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina. Il miliardo di euro di assistenza a breve termine fa parte di un pacchetto di due proposte per fornire assistenza macrofinanziaria all’Egitto. La seconda parte dell’operazione, ancora da adottare, metterebbe a disposizione quattro miliardi di euro nel periodo 2024-2027.

L’assistenza macrofinanziaria complessiva – scrive il Consiglio – accompagna un programma di sostegno rinnovato concluso con il Fondo monetario internazionale (FMI), per un massimo di 8 miliardi di euro, che sarà reso disponibile purché siano soddisfatte diverse condizioni. L’assistenza macrofinanziaria sarà fornita sotto forma di prestiti messi a disposizione in un’unica soluzione. Una precondizione per la concessione dell’assistenza è che l’Egitto continui a compiere passi concreti e credibili verso il rispetto dei meccanismi democratici efficaci (compreso un sistema parlamentare multipartitico) e dello Stato di diritto e garantendo il rispetto dei diritti umani.

