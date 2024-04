Ismail Haniyeh ha confermato le loro morti: "Il loro omicidio non ci influenzerà nei negoziati"

Tre figli di Ismail Haniyeh, leader supremo di Hamas, sono stati uccisi in un attacco aereo israeliano nella Striscia di Gaza. Lo riferisce la tv Al-Aqsa di Hamas e la notizia è stata confermata da membri della famiglia di Haniyeh sui social network. Secondo quanto riferito, i 3 – Hazem, Ameer e Mohammed – sono stati uccisi con altri membri della famiglia nell’attacco avvenuto vicino al campo profughi di Shati, a Gaza City. Ismail Haniyeh, che ora vive in esilio in Qatar, è originario di Shati. Al momento l’esercito israeliano non ha commentato. Secondo quanto riferito da Al-Aqsa tv, i 3 fratelli stavano viaggiando con i membri della famiglia in un unico veicolo preso di mira da un drone israeliano. L’emittente riferisce che in totale sono 6 le persone uccise nel raid, tra cui una figlia di Hazem Haniyeh e un figlio e una figlia di Ameer.

Haniyeh: “Miei figli martiri, omicidio non influenzerà Hamas”

Haniyeh ha confermato la morte dei figli in un’intervista ad Al Jazeera e accusato Israele di aver assecondato uno “spirito di vendetta e di omicidio“. Ha affermato che i tre sono stati “martirizzati sulla strada per liberare Gerusalemme e la moschea di Al-Aqsa”. Il leader del gruppo islamista ha aggiunto: “Il nemico criminale è guidato dallo spirito di vendetta e di omicidio e non dà valore a nessuna norma o legge“, e sottolineato che gli omicidi non spingeranno Hamas ad ammorbidire le proprie posizioni nei colloqui per il cessate il fuoco a Gaza. “Il nemico crede che prendendo di mira le famiglie dei leader, li spingerà a rinunciare alle richieste del nostro popolo” ma “chiunque creda che prendere di mira i miei figli spingerà Hamas a cambiare la sua posizione è delirante“, ha concluso Haniyeh.

Idf conferma uccisione figli Haniyeh: “Erano operativi Hamas”

Anche l’esercito israeliano (Idf) ha confermato di aver attaccato e ucciso 3 figli di Ismail Haniyeh affermando che erano operativi del gruppo palestinese. L’Idf ha precisato che l’attacco aereo è avvenuto oggi, mercoledì, e ha descritto gli uomini come un comandante di cellula e due operativi militari. I figli di Haniyeh sono tra le figure di più alto profilo uccise finora nella guerra.

