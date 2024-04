Milano, 9 apr. (LaPresse) – La nuova proposta “non include un ritiro totale e un cessate il fuoco. Non possiamo accettare una proposta del genere, che non parla di un cessate il fuoco totale e permanente”. Lo ha detto Sami Abu-Zohri, alto funzionario di Hamas, come riporta Ynet. “La nuova proposta ignora le richieste del nostro popolo e si concentra solo sul ritorno dei rapiti”, ha aggiunto.

