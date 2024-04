Come scrive il giornale americano, l'idea del tycoon sarebbe quella di fare pressioni su Kiev affinché ceda alcuni territori a Mosca

L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, avrebbe un piano segreto per porre fine alla guerra in Ucraina da mettere in atto qualora tornasse alla Casa Bianca il prossimo novembre. Lo scrive il Washington Post citando fonti informate. Come scrive il giornale americano, l’idea di Trump sarebbe quella di fare pressioni su Kiev affinché ceda alcuni territori a Mosca. Nello specifico si tratterebbe della Crimea e del Donbass. Un approccio che, di fatto, asseconderebbe la volontà iniziale di Vladimir Putin a cui verrebbe “condonata” la violazione dei confini ucraini e la violazione del diritto internazionale. Come sottolinea il Wp, l’approccio è diametralmente opposto a quello tenuto finora dall’amministrazione Biden, impegnata a sostenere militarmente l’Ucraina enfatizzando a più riprese la gravità dell’aggressione russa.

