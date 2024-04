Tre persone sono morte in queste ore durante gli attacchi russi nella regione

IN AGGIORNAMENTO. La guerra in Ucraina è giunta al giorno 775. Zelensky lancia il più drammatico avvertimento dopo settimane di incessanti attacchi dell’esercito del Cremlino: “La difesa aerea si sta esaurendo, se i russi continuano a colpire l’Ucraina ogni giorno come hanno fatto nell’ultimo mese, potremmo rimanere senza missili, e i nostri partner lo sanno. Senza aiuti dagli Usa, l’Ucraina perderà la guerra”.

I funzionari della centrale nucleare di Zaporizhzhia, controllata dai russi, hanno affermato che il sito è stato attaccato da droni militari ucraini, che hanno colpito anche la cupola della sesta unità di potenza dell’impianto. Secondo le autorità della centrale, non ci sono stati danni o vittime e i livelli di radiazioni nell’impianto erano a livelli normali dopo gli attacchi.

L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) ha fatto sapere che i suoi esperti sono stati informati dell’attacco. Senza attribuire colpe, il capo dell’agenzia delle Nazioni Unite, Rafael Mariano Grossi, ha messo in guardia sui rischi per la sicurezza di tali attacchi. “Invito ad astenersi da azioni che contraddicono i 5 principi dell’AIEA e mettono a rischio la sicurezza nucleare“, ha scritto in un post sul social X.

Attacchi russi nella regione di Zaporizhzhia, 3 morti

Tre persone sono morte in queste ore durante gli attacchi russi nella regione di Zaporizhzhia, nell’Ucraina meridionale. Lo rivela in un post su Telegram Ivan Fedorov, capo dell’amministrazione militare della regione. “Tre persone sono state uccise e tre ferite nel bombardamento nemico del distretto di Polohy”, ha sottolineato.

Grossi (Aiea): “Raid Zaporizhzhia aumentano rischio incidente nucleare”

Gli attacchi alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, in Ucraina ma controllata dalla Russia, “aumentano significativamente il rischio di un grave incidente nucleare“. Lo afferma Rafael Mariano Grossi, capo dell’Aiea, l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica in una nota pubblicata sulla piattaforma X.

Funzionari dell’impianto hanno affermato che il sito è stato attaccato nella giornata di ieri da droni militari ucraini. “I danni all’unità 6 non hanno compromesso la sicurezza nucleare, ma si tratta di un incidente grave che potrebbe compromettere l’integrità del sistema di contenimento del reattore”, sottolinea l’Agenzia internazionale.

Cremlino: “Attacchi Kiev una pericolosa provocazione”

Gli attacchi ucraini nella zona della centrale nucleare di Zaporizhzhia “sono una provocazione molto pericolosa“. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalla Tass. “Questa è una provocazione molto pericolosa – ha commentato Peskov – I dipendenti dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica che sono sul posto hanno avuto l’opportunità di assistere a questi attacchi. Questa è una tattica molto pericolosa che ha conseguenze molto negative a lungo termine. Il regime di Kiev, purtroppo, continua le sue attività terroristiche”.

007 Kiev, Mosca ha missili per nuovi attacchi su larga scala

La Russia dispone di missili sufficienti per condurre nuovi attacchi su larga scala in Ucraina nelle prossime settimane. Lo riferisce Andriy Chernyak, rappresentante del servizio di intelligence del ministero ucraino della Difesa (Gur), citato da Rbc Ucraina. “Ci aspettavamo un attacco all’inizio dell’inverno, ma ora vediamo che i missili utilizzati sono di nuova fabbricazione”, ha affermato Cherniak, secondo cui i russi hanno missili a sufficienza per condurre uno o due attacchi importanti nelle prossime settimane. Secondo Cherniak Mosca utilizza un gran numero di droni per colpire parti del sistema energetico ucraino in quanto più economici.

Wp, Trump ha un piano segreto per porre fine a guerra

L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, avrebbe un piano segreto per porre fine alla guerra in Ucraina da mettere in atto qualora tornasse alla Casa Bianca il prossimo novembre. Lo scrive il Washington Post citando fonti informate. Come scrive il giornale americano, l’idea di Trump sarebbe quella di fare pressioni su Kiev affinché ceda alcuni territori a Mosca. Nello specifico si tratterebbe della Crimea e del Donbass. Un approccio che, di fatto, asseconderebbe la volontà iniziale di Vladimir Putin a cui verrebbe “condonata” la violazione dei confini ucraini e la violazione del diritto internazionale. Come sottolinea il Wp, l’approccio è diametralmente opposto a quello tenuto finora dall’amministrazione Biden, impegnata a sostenere militarmente l’Ucraina enfatizzando a più riprese la gravità dell’aggressione russa.

