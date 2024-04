Proseguono le ricerche dei dispersi, ma le condizioni del mare rendono difficile l'operazione di soccorso

Oltre 90 persone sono morte in un naufragio al largo delle coste del Mozambico. È quanto fanno sapere le autorità locali, come riporta l’emittente radiofonica francese Rfi, che per ora non fornisce ulteriori informazioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata