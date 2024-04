Il conducente del veicolo, che non si è fermato all'alt della polizia, è stato arrestato

A Tel Aviv tre manifestanti in protesta contro il governo di Benjamin Netanyahu sono stati investiti da un’auto che ha provato a forzare il blocco e non si è fermata all’alt della polizia. Il conducente ha continuato a guidare fino a quando le forze dell’ordine non sono riuscite a fermarlo e arrestarlo. I manifestanti investiti sono stati soccorsi e hanno ricevuto cure mediche.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata