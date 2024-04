Tensioni tra manifestanti e polizia

Centomila persone sono scese in piazza sabato sera a Tel Aviv, per chiedere la liberazione degli ostaggi, le dimissioni del premier israeliano Benjamin Netanyahu e le elezioni anticipate. Tensioni tra manifestanti e polizia, nei pressi del ministero della Difesa. Dimostrazioni si sono svolte anche in altre città israeliane.

