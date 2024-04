Nel 1994 800mila persone persero la vita in 100 giorni per mano delle milizie hutu

Il presidente del Ruanda Paul Kagame ha guidato una cerimonia di commemorazione nella capitale Kigali, domenica, in occasione del 30mo anniversario del genocidio ruandese. Tra gli ospiti stranieri c’erano Bill Clinton, presidente degli Stati Uniti all’epoca del genocidio, i leader di Sudafrica, Congo, Etiopia, Repubblica Centrafricana, Tanzania e il presidente israeliano Isaac Herzog. Kagame ha deposto una corona di fiori in un sito commemorativo che ospita i resti di 250.000 vittime del genocidio. Furono 800mila i morti in 100 giorni, nella stragrande maggioranza tutsi, per mano delle milizie hutu.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata