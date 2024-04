Il raid è avvenuto poco dopo la mezzanotte, diverse persone hanno dovuto rifugiarsi in bunker sotterranei

Almeno due persone sono state uccise e sette ferite a seguito di un attacco russo alla città di Kharkiv, in Ucraina, avvenuto nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 aprile. L’attacco è avvenuto poco dopo la mezzanotte, con diverse persone che hanno dovuto rifugiarsi in bunker sotterranei e seminterrati. I pompieri sono al lavoro per spegnere le fiamme dovute all’attacco.

