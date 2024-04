Il giovane è stato picchiato da quattro persone con il volto coperto mentre stava tornando da una lezione di musica. Ancora sconosciuto il movente

Un ragazzo di 15 anni è morto venerdì in ospedale dopo essere stato aggredito brutalmente giovedì pomeriggio a Viry-Châtillon, nel dipartimento di Essonne, fuori Parigi in Francia. Gravemente ferito, è stato ricoverato in ospedale dove è morto dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza. I suoi aggressori, tre o quattro, sono ancora in fuga. Il movente rimane sconosciuto. Secondo quanto riportano i media francesi, l’aggressione è avvenuta mentre il giovane stava tornando a casa da una lezione di musica al Collège des Sablons di Viry-Châtillon. Ma quando si trovava a circa 100 metri dalla sua scuola, intorno alle 16, diverse persone con il volto coperto da passamontagna lo hanno aggredito. “È stato attaccato tra due scale da tre o quattro persone che lo hanno picchiato e massacrato”, ha racconta il sindaco della città, Jean-Marie Vilain.

Aperta un’indagine

Sulla vicenda è stata aperta un’indagine per tentato omicidio e violenza nei pressi di un istituto scolastico. Finora non ci sono stati arresti. Un compagno di scuola del 15enne, intervistato da Bfmtv, descrive il ragazzo come serio e socievole: “È davvero amico di tutti. Tutti lo conoscono. Non ha mai fatto male a nessuno“. “Tutte le piste vengono prese in considerazione”, ha assicurato a Bfmtv una fonte vicina alle indagini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata