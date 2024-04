L'animale è figlia di Ai Bao e Le Bao, due esemplari cinesi arrivati in Corea del Sud in prestito nel 2016

Fu Bao, un panda gigante nato in Corea del Sud nel 2020 è sbarcato mercoledì sera in Cina all’aeroporto internazionale di Shuangliu, nella provincia del Sichuan. L’animale è figlia di Ai Bao e Le Bao, due esemplari cinesi arrivati in Corea del Sud in prestito nel 2016 che vivono nel parco a tema Everland vicino a Seul. Fu Bao stato trasportato alla base dei panda giganti di Shenshuping nella Riserva naturale nazionale di Wolong nel Sichuan per la quarantena. Solo successivamente potrà incontrare il pubblico. NO ARCHIVE

