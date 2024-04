I corpi di tre cittadini britannici, un polacco, un australiano e un canadese sono stati trasportati fuori dalla Striscia

I media statali egiziani affermano che i corpi dei sei operatori umanitari stranieri che lavoravano per l’ong World Central Kitchen rimasti uccisi ieri in un attacco delle forze israeliane ieri sono stati trasportati fuori dalla Striscia di Gaza prima del loro rimpatrio. Qahera TV afferma che i corpi sono stati condotti attraverso il confine egiziano al valico di Rafah. Si tratta di tre cittadini britannici, un cittadino polacco, un australiano e un canadese con doppia cittadinanza americana. Anche il loro autista palestinese è stato ucciso. Israele ha riconosciuto di aver effettuato gli attacchi per errore e ha dichiarato di aver avviato un’indagine indipendente.

Chef Jose Andres: “Attacco a WCK non è stato uno sfortunato errore”

Lo chef José Andrés, fondatore dell’Ong World Central Kitchen, in un’intervista rilasciata al quotidiano israeliano Yedioth Ahronoth, ha affermato che l’attacco israeliano in cui sono stati uccisi sette volontari della sua organizzazione “non è stato solo uno sfortunato errore“, come sostenuto dal premier Benjamin Netanyahu. “Gli attacchi aerei sul nostro convoglio non sono stati solo uno sfortunato errore nella nebbia della guerra. Si è trattato di un attacco diretto a veicoli chiaramente contrassegnati, i cui movimenti erano noti all’Idf”, ha detto Andres, affermando che l’indagine sull’incidente dovrebbe iniziare “dall’alto e non solo dal basso”. “Il governo israeliano dovrebbe smettere oggi di uccidere civili e operatori umanitari. Dovrebbe iniziare oggi il lungo viaggio verso la pace”, Israele “è meglio” di così, ha detto lo chef.

