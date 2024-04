Sette gli operatori umanitari di Wck uccisi. Le storie di Zomi l’australiana morta e dello chef polacco Damian

Sette operatori umanitari internazionali dell’associazione World Central Kitchen sono rimasti uccisi in un raid israeliano a Gaza. La prima vittima accertata è una donna, Zomi Frankcom, 44 anni, di Melbourne. Appena una settimana fa compariva in un video girato dalla Ong proprio a Gaza. Gli altri volontari provenivano da Polonia, Regno Unito, Canada— uno, con doppia cittadinanza degli Stati Uniti — e dalla Palestina.

Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha confermato che Zomi Frankcom, 44 anni, di Melbourne, è fra le persone uccise e ha detto che il suo governo ha chiesto spiegazioni a Israele. “Si tratta di una persona che stava facendo volontariato all’estero per fornire aiuti attraverso questa associazione di beneficenza a persone che stanno soffrendo tremende privazioni a Gaza. E questo è assolutamente inaccettabile”, ha dichiarato Albanese.

Tre navi di aiuti erano arrivate lunedì dall’isola mediterranea di Cipro con circa 400 tonnellate di cibo e rifornimenti predisposti sia dall’organizzazione benefica che dagli Emirati Arabi Uniti. Si trattava della seconda spedizione del gruppo dopo un’operazione pilota del mese scorso

È stato identificato come Damian Sobol il cooperante polacco rimasto ucciso nell’attacco che ha colpito a Gaza il convoglio di World Central Kitchen (Wck), provocando in totale 7 morti. A identificare la vittima è stato su Facebook Wojciech Bakun, il sindaco della cittadina dalla quale la vittima proviene, Przemysl, nel sudest della Polonia. Secondo quanto risulta dai registri dell’ospedale di Gaza in cui sono stati inizialmente portati i corpi delle vittime, a Deir Al-Balah, le persone rimaste uccise sarebbero 3 britannici, un’australiana, un polacco, una persona con doppia cittadinanza Usa e canadese e l’autista palestinese.

