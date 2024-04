Una corte d'appello di New York aveva dato all'ex presidente 10 giorni di tempo per versare il denaro

Lunedì Donald Trump ha depositato una cauzione di 175 milioni di dollari per il suo caso di frode civile a New York, bloccando la riscossione degli oltre 454 milioni di dollari che deve e impedendo allo Stato di confiscare i suoi beni per soddisfare il debito mentre fa appello, secondo quanto riportato in un documento del tribunale. Una corte d’appello di New York aveva dato all’ex presidente 10 giorni di tempo per versare il denaro, dopo che il mese scorso un gruppo di giudici aveva deciso di ridurre l’importo necessario per fermare l’esecuzione. L’obbligazione che Trump sta depositando presso il tribunale è essenzialmente destinata a garantire il pagamento nel caso in cui la sentenza venga confermata.

In tal caso, il candidato presidenziale repubblicano dovrà pagare allo Stato l’intera somma, che crescerà con interessi giornalieri. Se Trump vincerà, non dovrà pagare nulla allo Stato e riavrà indietro il denaro che ha versato ora.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata