Il rogo ha causato almeno 29 morti

Almeno 29 persone sono morte e altre otto sono rimaste ferite per l’incendio scoppiato in un night club a Istanbul. Tra i feriti, sette sono ricoverati in ospedale in condizioni gravi. Il locale – che era chiuso per lavori di ristrutturazione – si trova nel seminterrato di un edificio residenziale di 16 piani nel quartiere di Besiktas, sul lato europeo della città. Cinque persone sono state interrogate dalla polizia turca. Nel video, le immagini riprese dall’agenzia di stampa turca İhlas News Agency e diffuse dall’Associated Press.

