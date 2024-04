Le salme degli stranieri saranno evacuate dalla Striscia

I corpi dei 7 operatori umanitari di World Central Kitchen, rimasti uccisi a Gaza in un raid israeliano, sono stati portati via dall’ospedale di Deir al-Balah. Gli stranieri saranno evacuati da Gaza, mentre la salma dell’autista palestinese rimasto ucciso verrà consegnata alla sua famiglia a Rafah per la sepoltura. L’organizzazione ha annunciato la sospensione di tutte le attività nella Striscia.

