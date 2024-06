I musulmani lanciano pietre contro tre steli che simboleggiano il demonio

A La Mecca, in Arabia Saudita, si celebrano gli ultimi giorni dell’Hajj, uno dei Cinque Pilastri dell’Islam. Il pellegrinaggio islamico verso la città santa prevede, tra i rituali quello della lapidazione del diavolo, che consiste nel lancio di pietre contro tre steli che rappresentano il demonio. Questo passaggio simbolico segna gli ultimi giorni del Hajj e l’inizio delle celebrazioni dell’Eid al-Adha per i musulmani di tutto il mondo, cioè la “festa del sacrificio”, la cerimonia religiosa più importante per l’Islam dopo quella di fine Ramadan.

