Il presidente russo sull'attacco terroristico che ha colpito il Crocus City Hall

Vladmir Putin è tornato a parlare dell’attentato terroristico che il 22 marzo scorso ha colpito il Crocus City Hall di Mosca. Il leader del Cremlino ha detto che la Russia “raggiungerà sicuramente” i mandanti dell’attacco. Lo riporta la Tass. “Per noi è importante identificare non solo gli autori diretti, ma anche tutti gli anelli della catena fino agli ultimi beneficiari di questo crimine”, ha dichiarato.

Nell’ ambiente del terrorismo “non ci sono agenti affidabili. Fanno quello che vogliono per soldi: non mi faccio guidare da considerazioni religiose o politiche, ma solo da considerazioni finanziarie. Tutto è facile e in vendita: qualsiasi informazione viene acquistata e venduta, quindi raggiungeremo sicuramente i clienti finali”, ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata