Il leader dell'opposizione: "Elettori hanno scelto il cambiamento"

I risultati preliminari mostrano che il principale partito di opposizione turco ha mantenuto il controllo su città chiave in Turchia e ha guadagnato molto altrove nelle elezioni locali di domenica, con una grave sconfitta per il presidente Recep Tayyip Erdogan, che aveva puntato a riprendere il controllo di queste aree urbane. Con quasi il 60% delle urne scrutinate, il sindaco in carica Ekrem Imamoglu, del Partito Popolare Repubblicano, o CHP, era in testa a Istanbul, la più grande città e centro economico della Turchia, secondo l’emittente statale TRT. Mansur Yavas, sindaco della capitale Ankara, ha mantenuto il suo seggio con un ampio margine, secondo i risultati. Il CHP era in testa in 36 delle 81 province turche, secondo i risultati riportati da TRT.

L’affluenza alle urne è stata di circa il 76%, secondo l’agenzia statale Anadolu, rispetto all’87% dell’anno scorso. Circa 594.000 addetti alla sicurezza erano in servizio in tutto il Paese per garantire il regolare svolgimento del voto. Tuttavia, una persona è stata uccisa e altre 11 ferite nella città di Diyarbakir, dove una disputa per l’elezione di un amministratore di quartiere è diventata violenta, come ha riferito l’agenzia statale Anadolu. Almeno sei persone sono rimaste ferite negli scontri scoppiati nella vicina provincia di Sanliurfa. “Secondo i dati che abbiamo ottenuto, sembra che la fiducia dei cittadini in noi, la loro fiducia in noi sia stata ripagata”, ha dichiarato Imamoglu, che ha ottenuto il 50,6% dei voti a Istanbul, mentre il candidato dell’AKP Murat Kurum, ex ministro dell’urbanizzazione e dell’ambiente, ha ricevuto il 40,5%, secondo Anadolu. Imamoglu, una figura popolare considerata un possibile futuro sfidante di Erdogan, ha corso senza il sostegno di alcuni dei partiti che lo hanno aiutato a vincere nel 2019.

Un’alleanza di sei partiti di opposizione, guidata dal CHP, si è disintegrata dopo che non è riuscita a spodestare Erdogan nelle elezioni dello scorso anno, incapace di capitalizzare la crisi economica e la scarsa risposta del governo al devastante terremoto dello scorso anno che ha ucciso più di 53.000 persone. Ulgen ha detto che il risultato ha spinto Imamoglu nel ruolo di possibile leader dell’opposizione per sfidare Erdogan alla presidenza nel 2028. “Questo risultato è stato certamente uno spartiacque per Imamoglu”, ha detto. “Un nuovo partito religioso-conservatore, il Nuovo Partito del Benessere (YRP), sembra aver attratto i voti dei sostenitori dell’AKP, delusi dalla gestione dell’economia da parte del governo. Nel sud-est della Turchia, a prevalente popolazione curda, il partito DEM era in procinto di vincere molti comuni, ma non è chiaro se gli sarà permesso di mantenerli. Negli anni precedenti, il governo di Erdogan ha rimosso i sindaci filocurdi eletti per presunti legami con i militanti curdi e li ha sostituiti con fiduciari nominati dallo Stato. Secondo gli analisti, una forte vittoria del partito di Erdogan avrebbe rafforzato la sua determinazione a varare una nuova Costituzione, che rifletta i suoi valori conservatori e gli permetta di governare oltre il 2028, quando scadrà il suo attuale mandato. Erdogan, che ha presieduto la Turchia per più di due decenni – come primo ministro dal 2003 e presidente dal 2014 – ha sostenuto la necessità di una nuova costituzione che metta in primo piano i valori della famiglia.

“Gli elettori hanno deciso di stabilire un nuovo ordine politico in Turchia”, ha dichiarato il leader del CHP Ozgur Ozel a una folla di sostenitori esultanti dopo i risultati delle elezioni amministrative, che profilano la vittoria dell’opposizione all’Akp di Erdogan nelle principali città turche, su tutte Istanbul e Ankara. “Oggi gli elettori hanno deciso di cambiare il volto di 22 anni fa della Turchia e di aprire le porte a un nuovo clima politico nel nostro Paese”.

Erdogan: “Non siamo riusciti a ottenere il risultato che volevamo”

“Non siamo riusciti a ottenere il risultato che volevamo alle elezioni locali. C’è del buono in tutto ciò che accade. Il popolo ha preso la sua decisione. La nostra commissione elettorale suprema annuncerà i risultati. Esamineremo le conseguenze di questa flessione”. Lo ha detto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, citato da Cumhuriyet, ammettendo la sconfitta alle elezioni amministrative. “Abbiamo completato le elezioni in un modo che si addice alla nostra democrazia. La nazione ha detto la sua attraverso le urne”, ha aggiunto.

