Almeno 17 morti in raid su persone in attesa di aiuti. Accoltellamento alla stazione del bus in Israele

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 177. I negoziati Israele-Hamas riprendono oggi a Il Cairo. Quattro osservatori dell’Onu sono rimasti feriti in un raid nell’area di Rmeish, vicino al confine col Libano.

20enne accoltellato in stazione bus Israele, a terra terrorista

Un uomo di circa 20 anni è stato accoltellato alla stazione centrale degli autobus di Beersheba, nel sud di Israele, in quella che la polizia israeliana ritiene essere un’azione terroristica. La vittima è rimasta leggermente ferita – riferisce The Times of Israel citando il servizio ambulanze locale – ed è stata trasportata all’ospedale Soroka. L’attentatore sarebbe stato “neutralizzato”, afferma la polizia ma non si conoscono le sue condizioni. Diversi testimoni e le riprese dell telecamere lo mostrerebbero a terra dopo essere stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco.

Famiglie ostaggi israeliani pronte a proteste alla Knesset

Gruppi di opposizione al govenro di Benjamin Netanyahu e alcune famiglie degli ostaggi israeliani sono pronte ad allestire una tendopoli per quattro giorni davanti alla Knesset per chiedere un accordo per la liberazione dei loro cari e nuove elezioni.Lo riferiscono media israeliani. La protesta di quattro giorni vedrà manifestazioni notturne nella capitale. Stasera alle 18:15, i manifestanti inizieranno una marcia da Givat Ram alla Knesset, prima di una manifestazione delle 19. Ieri decine di migliaia di persone hanno preso parte a proteste di massa a livello nazionale.

Idf, revoca chiusure militari in alcune aree intorno a Gaza

Le forze di difesa israeliane (IDF) fanno sapere che, a seguito di una valutazione, alcune località e siti nell’area circostante il confine di Gaza non saranno più classificate come parte della zona militare chiusa. Lo riporta The Times of Israel. Verranno aperte zone della foresta di Re’im – luogo del Rave colpito dalla strage del 7 ottobre, dove oltre 360 persone sono state uccise da miliziani di Hamas – oltre a una serie di aree agricole nel Kibbutz Yad Mordechai e nel Kibbutz Mefalsim.

Centinaia di morti in assedio ospedale al Shifa

Secondo Al Jazeera più di 400 persone – pazienti, sfollati di guerra e personale sanitario – sono state uccise negli attacchi israeliani durante l’assedio di 13 giorni dell’ospedale al-Shifa a Gaza. Per il media egiziano, Al Qahera News, invece, invece i negoziati per un cessare il fuoco ripartiranno oggi a Il Cairo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata