I padrini regano una "mona" ai loro figliocci

Tutto pronto per il lunedì di Pasqua in Catalogna dove la tradizione vuole che il padrino regali una “mona“, che consiste in una torta di marzapane o in una figura di cioccolato, al suo figlioccio. Nei giorni che precedono il lunedì di Pasqua, si formano lunghe file nelle pasticcerie di Barcellona per ritirare questo dolce particolare.

