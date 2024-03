Nel post sul social media Truth si vede un pickup che ha l'immagine dipinta sul retro

Il candidato repubblicano alla presidenza ed ex presidente americano Donald Trump è stato criticato venerdì per aver pubblicato sui social media un video che contiene l’immagine di un presidente Joe biden legato mani e piedi e dipinto sul portellone posteriore di un camion in transito. Il video è comparso sul social Truth. Nella didascalia si legge che il video è stato girato a Long Island, New York, giovedì scorso, quando l’ex presidente ha partecipato alla veglia funebre di un agente di polizia di New York, ucciso durante un arresto stradale. Il video pubblicato mostra un camion di passaggio addobbato con la scritta “Trump 2024” e con bandiere che rivendicano il sostegno alla polizia, con l’immagine di un Biden apparentemente inerme con mani e piedi legati dipinta sul retro del veicolo.

“Trump incita regolarmente alla violenza politica ed è ora che la gente lo prenda sul serio – basta chiedere agli agenti di polizia del Campidoglio che sono stati attaccati mentre proteggevano la nostra democrazia il 6 gennaio”, ha dichiarato Michael Tyler, direttore della comunicazione della campagna di Biden. Il portavoce della campagna di Trump, Steven Cheung, ha risposto venerdì sera: “Quella foto era sul retro di un pick-up che viaggiava in autostrada. I democratici e i pazzi scatenati non solo hanno invocato una violenza spregevole contro il presidente Trump e la sua famiglia, ma stanno addirittura armando il sistema giudiziario contro di lui”. I servizi segreti degli Stati Uniti hanno rilasciato una dichiarazione in cui affermano di “non confermare o commentare questioni di intelligence protettiva”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata