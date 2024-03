Ieri caccia italiani hanno intercettato jet russi sul Baltico

IN AGGIORNAMENTO – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha nuovamente invitato il Congresso degli Stati Uniti ad approvare rapidamente ulteriori fondi per aiutare l’Ucraina, spiegando che le capacità del paese sul campo di battaglia dipendono da questi aiuti. Lo ha affermato Zelensky in un’intervista con l’editorialista del ‘Washington Post’ David Ignatius, come riporta Ukrainska Pravda. Secondo il capo di Stato, finché l’Ucraina non saprà di avere il costante sostegno degli Stati Uniti, “resteremo dove siamo ora nell’est del Paese”. Ha aggiunto che le Forze armate ucraine possono condurre operazioni offensive limitate, ma “per spodestarli, abbiamo bisogno di più armi”. Zelensky ha sottolineato che, a causa delle dispute interne al Congresso, “abbiamo perso sei mesi”. “Non possiamo perdere altro tempo. L’Ucraina non può essere una questione politica tra partiti”, ha sottolineato. Il presidente ritiene che i critici degli aiuti all’Ucraina non comprendano la posta in gioco di una guerra su larga scala, perché “se l’Ucraina cade, Putin dividerà il mondo” in amici e nemici della Russia.

Ieri intanto frammenti di un drone russo sono stati trovati in Romania mentre i caccia italiani hanno intercettato degli aerei russi sul Mar Baltico che non rispondevano alle iniziali comunicazioni. Il Belgio ha poi attaccato Mosca dicendo che avrebbe pagato alcuni Eurodeputati.

Zelensky chiede missili Atacms

Il presidente ucraino Vladimir Zelensky in un’intervista con il Washington Post ha affermato che l’Ucraina ha urgentemente bisogno di missili Atacms che possano colpire gli aeroporti in Crimea da dove la Russia sta lanciando missili contro l’Ucraina. “La Russia ha i missili e noi no, con essi attaccano tutto: gas, energia, scuole, fabbriche, edifici civili”, ha detto Zelensky, “quando la Russia saprà che possiamo distruggere questi aerei, non attacchera dalla Crimea. È come con la marina. Li abbiamo cacciati dalle nostre acque territoriali. Ora li spingeremo fuori dagli aeroporti della Crimea”.

