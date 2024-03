L'uomo esce dal locale con le mani dietro la testa: liberati tutti gli ostaggi

Sono stati liberate tutte le persone che erano state prese in ostaggio in un locale a Ede, nei Paesi Bassi. Lo ha riferito la polizia, facendo sapere che è stato arrestato un sospetto, che si sarebbe arreso. “L’ultimo ostaggio è appena stato rilasciato. Una persona è stata arrestata. Non possiamo dire altro in questo momento”, si legge in un messaggio su X della polizia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata