L'Idf ha aggiunto di aver distrutto tre pezzi di tunnel che il giorno prima erano stati utilizzati per lanciare razzi contro Israele

Non si arresta l’ondata di raid israeliani sulla Striscia di Gaza. Nelle scorse ore le Forze di difesa dello Stato ebraico hanno diffuso un nuovo video in cui vengono mostrate presunte infrastrutture di Hamas colpite e distrutte dall’esercito di Tel Aviv. L’Idf ha affermato che “i terroristi identificati come trasportatori di armi sono stati eliminati nel centro della Striscia di Gaza” e che “continuano a condurre precise attività operative nell’area dell’ospedale Al-Shifa”.

L’Idf ha aggiunto di aver distrutto tre pezzi di tunnel che il giorno prima erano stati utilizzati per lanciare razzi contro Israele. Nel frattempo, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha fatto sapere che Israele tornerà al tavolo per i colloqui di cessate il fuoco con Hamas. Con la guerra ormai giunta al sesto mese, gli Stati Uniti, il Qatar e l’Egitto stanno faticosamente cercando di negoziare un altro cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi. Ma finora questi sforzi sono stati vani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata