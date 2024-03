Sono presidiate anche da una guardia di sicurezza

Le scale mobili della fermata della metropolitana di Barcellona che arriva alla Sagrada Familia sono diventate una tappa fissa per turisti e residenti per fare foto e video dell’opera di Gaudì. Il comune della città catalana per evitare assembramenti e ridurre i rischi di selfie pericolosi ha posizionato dei cartelli che vietano foto e video mentre si sale con le scale. Per presidiare la zona è stata anche posizionata una guardia di sicurezza. Dalle immagini però si vede che i divieti non stanno fermando i turisti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata