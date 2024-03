Rafforzata la presenza della polizia nei luoghi simbolo della città

A Barcellona rafforzata la presenza della polizia nei luoghi simbolo della città catalana dopo l’attentato di Mosca. Si temono attacchi terroristici anche in Spagna per questo motivo è stata alzata l’allerta sicurezza. Nelle immagini le forze dell’ordine che presidiano la Sagrada Familia come sempre affollata di turisti.

