L'attivista 39enne è comparsa davanti al giudice ungherese che oggi deve decidere sugli arresti domiciliari

Ilaria Salis resterà in carcere. A Budapest il giudice ha respinto l’istanza della 39enne per ottenere gli arresti domiciliari.

L’attivista è comparsa in aula davanti al giudice ungherese ancora in manette e legata a una guardia attraverso una grossa catena. E’ detenuta da 13 mesi a Budapest con l’accusa di avere aggredito tre militanti di estrema destra.

“E niente, Ilaria Salis è ancora al guinzaglio”, ha scritto su X il senatore e responsabile Esteri di Italia viva, Ivan Scalfarotto.

Tajani: “Ilaria ancora in catene? Non è un bel modo”

“Ho visto che oggi hanno di nuovo accompagnato” Ilaria Salis “in manette e catene nell’aula di tribunale, certamente non è un bel modo. Non mi pare che ci sia pericolo di fuga”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a SkyTg24.

Tajani: “Mi auguro venga assolta, scontro politico non aiuta”

“Io mi auguro che la signora Salis possa ottenere i domiciliari ed essere assolta. Se si deve trasformare il processo in uno scontro politico, suggerisco che lo scontro politico non favorisce la signora Salis. Io lo eviterei. A me preoccupa la cittadina Salis”, ha aggiunto il vice presidente del Consiglio.

Tajani: “Catene non vanno bene ma sbagliato politicizzare caso”

“Non va bene. Vanno sempre rispettati i diritti dei detenuti, soprattutto quelli in attesa di giudizio come prevedono le norme comunitarie”, ha detto Tajani ai cronisti che gli chiedevano delle catene con cui è stata condotta in aula Ilaria Salis. “Mi auguro che possano essere concessi gli arresti domiciliari e poi possa essere assolta”. “Non politicizziamo il processo, perché se viene politicizzato chi ne subisce più le conseguenze è la Salis. Dobbiamo lavorare per il cittadino Salis, non dobbiamo trasformarla in una battaglia politica di una forza contro l’altra, perché rischiamo di strumentalizzarla e di non portare a lei risultati positivi”. “A me interessa il diritto del cittadino italiano, a qualunque idea appartenga”, ha ribadito.

Morani (Pd): “Umiliante donna al guinzaglio, è Medioevo e Meloni tace”

“E’ inaccettabile che Ilaria Salis entri in aula per l’udienza ancora incatenata, mani, piedi, girovita. Davanti al tribunale ungherese gli avvocati di Ilaria sono stati minacciati violentemente. E il governo italiano è muto e incapace di difendere una sua cittadina”. Lo ha sottolineato Alessia Morani, componente della direzione Pd, commentando quanto accaduto oggi a Budapest. Le immagini della 39enne “fanno male, e dovrebbero indignare tutti, una donna al guinzaglio è il simbolo di un’umiliazione, di un Medioevo che ritorna“. E “ritorna in maniera netta e prepotente l’immagine dell’inquisizione, con le donne in catene e al guinzaglio, costrette all’autodafé, cioè alla pubblica ammissione di colpe non commesse”.”Giorgia Meloni, anche come donna, come può tacere?”. “La presidente del consiglio dice sempre che in Europa parla con tutti, ma con il suo amico Orban, che accoglierà nel gruppo Ecr, si dimentica sempre di parlare di Ilaria Salis”, ha aggiunto.

