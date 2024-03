Il giovane ora ha una protesi, dopo l'aggressione in Australia ha perso parte della gamba sinistra

Matteo Mariotti è tornato in acqua dopo tre mesi da quando uno squalo lo ha attaccato nelle coste dell’Australia causandogli l’amputazione di parte della gamba sinistra. Il giovane originario di Parma, sul suo profilo Instagram, ha mostrato i progressi fatti durante il suo periodo di riabilitazione che sta portando avanti all’ospedale Rizzoli di Bologna. Il ragazzo è tornato a cavalcare le onde grazie a una protesi attaccata sotto il ginocchio. “È impossibile descrivere a parole le emozioni provate in quegli istanti, posso solo consigliarvi una cosa: ‘Credete in voi!’ Obbiettivi che sembravano lontani anni luce, sono arrivati in un battito di ciglia e che dire.. grazie!”, ha scritto Matteo sui social. “Grazie a chi ci ha creduto dal primo istante, grazie a chi c’è sempre stato e c’è tutt’ora, grazie a chi mi sta aiutando in questa impresa e grazie anche a chi mi ha messo i bastoni fra le ruote… mi avete fatto capire che nulla e dico nulla mi butterà mai più giù! La vita è troppo bella per fare la guerra, è per questo che vado a fare wake!”.

