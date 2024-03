Protesta a Amman per la guerra dello Stato ebraico a Gaza

Le forze di sicurezza giordane hanno disperso i manifestanti infuriati che hanno nuovamente tentato di raggiungere l’ambasciata israeliana a Amman. Diverse migliaia di persone si sono riversate in più di un luogo vicino all’ambasciata per il terzo giorno consecutivo, per un evento che gli attivisti chiamano “assedio dell’ambasciata”, in risposta alla guerra israeliana a Gaza. Le forze di sicurezza hanno arrestato diversi manifestanti, tra cui almeno una donna. I manifestanti chiedono che il governo giordano interrompa ogni forma di normalizzazione con Israele e annulli tutti gli accordi, in particolare il trattato di pace tra Giordania e Israele di Wadi Araba. Gli attivisti chiedono anche la fine del ponte terrestre che trasporta le merci dai Paesi del Golfo a Israele. Le forze di sicurezza hanno impedito ad alcuni fotografi e cameramen di filmare l’arresto dei manifestanti e hanno chiesto loro di lasciare il luogo. I manifestanti hanno chiesto il rilascio immediato di tutti gli arrestati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata