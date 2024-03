Il sovrano parteciperà domenica alla celebrazioni a Windsor, prima uscita dopo l'annuncio del cancro

Il re Carlo III e la regina Camilla parteciperanno domenica a una funzione pasquale nella cappella del castello di Windsor, come confermato da Buckingham Palace. L’apparizione sarà il primo evento importante per Carlo, 75 anni, da quando gli è stato diagnosticato un cancro a febbraio.

Il re si sta sottoponendo a trattamenti regolari e ha sospeso quasi tutti i suoi impegni pubblici da quando gli è stato diagnosticato il cancro. I funzionari non hanno rivelato quale sia la forma di cancro di cui soffre Carlo, ma hanno detto che non è correlato al suo recente trattamento per una patologia benigna alla prostata. Il monarca sta continuando a svolgere gli affari di Stato, compresi i suoi regolari incontri settimanali con il Primo Ministro Rishi Sunak, e non intende cedere il suo ruolo costituzionale di capo di Stato. Non è dato sapere immediatamente quali altri membri della famiglia reale parteciperanno alla funzione di domenica, ma non è prevista la presenza del Principe William e di Kate, la Principessa del Galles, che la scorsa settimana ha annunciato di essere anch’essa in cura per il cancro.

