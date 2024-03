Lo riportano alcuni media britannici, il The Sun spiega che le visite web sui siti a tema hanno avuto un boom

Nelle ore successive all’annuncio di Kate Middleton sul cancro, le visite alla pagina web del Nationa Health System dedicata ai sintomi del cancro sono state in media una ogni tre secondi: lo riporta il The Sun. Il Prof. Peter Johnson, responsabile per il cancro dell’NHS England, ha dichiarato che “la sua coraggiosa decisione di parlare salverà delle vite”.

Nel frattempo, il Cancer Research UK ha dichiarato che venerdì le sue pagine informative sono state visitate da oltre 200.000 persone, con un aumento del 15% rispetto al traffico normale, riportano sempre i media britannici.

Il Macmillan Cancer Support ha avuto quasi 100.000 visitatori sul web tra venerdì e domenica, il 10% in più rispetto a questo periodo dell’anno scorso.

