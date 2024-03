Cerimonia sul luogo della sepoltura dell'oppositore di Putin

(LaPresse) Una cerimonia di commemorazione per Alexej Navalny si è svolta al cimitero di Borisovskoe davanti alla tomba del leader dell’opposizione russa, scomparso lo scorso 16 febbraio in una colonia penale siberiana in circostanze non ancora chiarite. Presente alla funzione anche la madre di Navalny, Lyudmila Navalnya, che si era battuta a lungo con le autorità di Mosca per riavere il corpo del figlio. Accanto alla madre di Navalny c’era anche Alla Abrosimova, la mamma di Yulia Navalnaya, vedova dell’oppositore di Putin. Lyudmila Navalnya ha ringraziato le persone che si sono radunate al cimitero di Mosca per il loro sostegno. NEWS ONLY, NO RESALE

