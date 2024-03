Il segretario alla Difesa americano incontrerà oggi il ministro della Difesa israeliano

IN AGGIORNAMENTO – Ismail Haniyeh, il capo dell’ufficio politico di Hamas, si recherà oggi a Teheran, in Iran, per incontrare alcuni funzionari iraniani. È quanto riferisce la Press TV di proprietà statale. Secondo l’agenzia di stampa ufficiale Irna, Haniyeh avrà un incontro anche con il ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian.

Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin incontrerà oggi il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant e discuterà con lui di alternative all’invasione di terra della città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Lo ha annunciato il Pentagono. Il Maggiore Gen. Pat Ryder, addetto stampa del Pentagono, ha detto ai giornalisti che il previsto incontro di Austin con Gallant è ancora in programma, anche se Israele ha bruscamente annullato la visita di una delegazione di alto livello a Washington dopo il voto della risoluzione all’Onu che impone il cessate il fuoco. “Ci sono modi per affrontare la minaccia di Hamas, tenendo conto anche della sicurezza dei civili. Molte di queste sono lezioni, le nostre, sulla conduzione di operazioni in ambienti urbani”, ha detto Ryder, “mi aspetto che le conversazioni riguardino questo tipo di cose”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata