Annegate 9 persone mentre recuperavano pacchi in mare

Altri aiuti sono stati paracadutati sulla Striscia di Gaza mentre prosegue l’offensiva militare di Israele nel territorio assediato. Gli sforzi per fornire aiuti via mare e via aerea avvengono in un contesto di crescente allarme per la diffusione della fame tra i 2,3 milioni di persone di Gaza. La fame è più acuta nel nord di Gaza, che è stata isolata dalle forze israeliane per mesi e ha subito lunghe interruzioni delle consegne di cibo. Almeno nove persone sono morte annegate mentre tentavano di recuperare gli aiuti umanitari lanciati in mare. Altre cinque persone risultano invece disperse.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata