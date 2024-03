Il leader di Minsk: "Sui mandanti abbiamo dei sospetti, chiamerò Putin e glieli dirò"

I terroristi che hanno compiuto l’attacco a Mosca hanno provato a entrare in Bielorussia ma “nei primi minuti” dopo il fatto “proprio come in Russia una parte della regione è passata a un regime di sicurezza rafforzata” pertanto “si sono allontanati e si sono diretti verso la sezione del confine ucraino-russo”. Lo ha affermato il presidente della Bielorussia, Alexander Lukashenko. Lo riporta Ria Novosti. Quanto ai mandanti “abbiamo dei sospetti, chiamerò Putin e glieli dirò”, ha aggiunto.

