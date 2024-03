Vladimir Putin: "Lottiamo per proteggere interessi vitali"

Il direttore dell’agenzia di sicurezza russa Fsb, Alexander Bortnikov, accusa i servizi speciali ucraini di aver facilitato l’attacco terroristico di venerdì alla sala concerti del Crocus City Hall alla periferia ovest di Mosca. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti. Bortnikov ha precisato che l’attacco terroristico è stato preparato da islamisti radicali ma con l’assistenza dell’Ucraina. L’accusa di Bortnikov è che Stati Uniti, Regno Unito e Ucraina siano dietro l’attacco terroristico.

I vertici dei servizi speciali ucraini, compreso il capo della Direzione principale dell’intelligence (Gur) del ministero della Difesa ucraino Kirill Budanov, sono un obiettivo legittimo per la Federazione Russa. Lo ha detto il capo dell’agenzia di sicurezza russa Fsb, Alexander Bortnikov, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Tass. “Coloro che commettono crimini contro la Russia e i cittadini russi sono un obiettivo legittimo”, ha risposto il capo dell’Fsb a una domanda su Budanov e altri capi dei servizi speciali ucraini. La Russia adotterà misure di ritorsione per l’attacco terroristico ha detto ancora Bortnikov. “Le misure di rappresaglia, ovviamente, saranno attuate. Questo lavoro è in corso. Tutti coloro che sono coinvolti in questo, senza tener conto di quanto tempo fa sia accaduto l’incidente, saranno trovati e puniti. Lavoreremo”, ha detto, rispondendo a una domanda dei giornalisti in merito.

Il discorso di Putin

“Il nostro Paese, come sapete, sta lottando per proteggere i suoi interessi vitali, per il diritto a uno sviluppo indipendente e sovrano. Sfortunatamente i nostri concorrenti e oppositori, ci hanno costretto a difendere questi interessi con la forza” ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, in una riunione del Consiglio della Procura generale russa. La Russia “non intende organizzare un nazionalizzazione di massa delle imprese”. Il presidente russo Vladimir Putin ha chiesto alla Procura generale russa di rafforzare i controlli sul rispetto dei diritti dei cittadini in carcere. “Vi chiedo di rafforzare il controllo sulla legalità della detenzione degli accusati e sospettati di aver commesso crimini, così come sul rispetto dei diritti dei cittadini che sono in carcere”, ha detto ancora.

Kiev: “Da Fsb ancora menzogne su attacco a Mosca”

Dalla Russia “dopo quelle di Putin” arrivano “ancora menzogne” in merito alla “traccia ucraina nell’attacco terroristico” a Mosca. Lo ha scritto su ‘X’ Mikhaylo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Le menzogne vengono ufficialmente diffuse dal soggetto Patrushev, e poi dal ‘capo dell’FSB’ Bortnikov”, ha aggiunto. “Domanda: perché questa manifestazione dimostrativa di inadeguatezza collettiva?”, ha concluso Podolyak spiegando che anche nei Paesi neutrali all’interno del conflitto “ci sono fatti inconfutabili e comprensione comune delle cause”.

Tajani: “Accuse a Kiev, Usa e Gb su attentato sono fantascienza”

Le accuse di Mosca a Usa, Regno Unito e Ucraina in merito all’attacco terroristico avvenuto nella capitale russa “sono palesemente infondate, è fantascienza”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Tagadà su La7. “In questo momento il mondo non ha bisogno di benzina buttata sul fuoco – ha aggiunto – Putin dovrebbe avere senso di responsabilità e non utilizzare questo attentato tragico per inasprire gli attacchi contro l’Ucraina. Anche in guerra bisogna essere responsabili”.

Tajani: “Da Mosca propaganda, attacco è di matrice islamica”

Le accuse rivolte da Mosca a Kiev in merito all’attentato di venerdì “mi sembra propaganda. L’attacco è chiaramente di matrice islamica”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Tagadà su La7. “C’è stata evidentemente una falla nella sicurezza” da parte dei russi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata