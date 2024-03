Mosca: intercettati 11 droni a Rostov

IN AGGIORNAMENTO – Le forze russe continuano a colpire i territori ucraini. Dodici attacchi si sono riversati nel territorio del Sumy nordorientale. Nella regione sono state segnalate almeno 50 esplosioni nelle ultime 24 ore. Sono state prese di mira le comunità di Bilopillia, Krasnopillia e Velyka Pysarivka.

Per tutta la giornata, Mosca ha assalito le città di confine con attacchi di mortai, artiglieria, lanciagranate, carri armati. I droni hanno anche lanciato esplosivi sulla città di Krasnopillia e sulle aree circostanti. La città di Velyka Pysarivka, con una popolazione di circa 4mila abitanti prima della guerra, ha subito la maggior parte delle offensive con 23 esplosioni segnalate.

Forti esplosioni a Kiev, ci sono feriti

Forti esplosioni sono state udite a Kiev intorno alle 10.30 ora locale, pochi secondi dopo che avevano iniziato a suonare sirene anti-aeree. “Recatevi urgentemente nei rifugi”, ha scritto su Telegram il sindaco di Kiev, Vitali Klitshko, riferendo di Chiamate ai servizi di emergenza nei distretti Pecherskyi, Solomyanskyi e Dniprovskyi della capitale. Nel quartiere di Pecherskyi un edificio non residenziale a tre piani è stato distrutto a causa della caduta di frammenti di razzi. I media locali riferiscono di almeno quattro feriti.

Ministero Difesa russa: intercettati 11 droni nella regione di Rostov

Lunedì i sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato 11 veicoli aerei senza pilota (UAV) ucraini sulla regione di Rostov. Lo riferisce la Tass citando il Ministero della Difesa del paese. In precedenza, il governatore della regione di Rostov, Vasily Golubev, ha riferito in un post su Telegram che una sottostazione elettrica nella centrale elettrica Novocherkasskaya Gres ha preso fuoco. Ha aggiunto che l’incendio è stato spento rapidamente, ma non prima che abbia causato la disconnessione automatica di due linee ad alta tensione da 330 kV, la Tikhoretskaya e la Rostovskaya. Non sono state fornite informazioni sulle cause dell’incendio.

