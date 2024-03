Intanto Tel Aviv ha deciso di bloccare i convogli alimentari dell'Unrwa verso il nord della Striscia

Oggi il Consiglio di Sicurezza dell’Onu è chiamato a votare un’altra risoluzione che chiede un cessate il fuoco umanitario immediato a Gaza durante il mese sacro musulmano del Ramadan. Cina e Russia sono a favore della nuova bozza, ma è probabile il veto americano. Il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres, che è in visita in Giordania, ha detto che c’è un crescente consenso internazionale per dire a Israele che è necessario un cessate il fuoco e che un assalto a Rafah causerebbe un disastro umanitario. Intanto Tel Aviv ha deciso di bloccare i convogli alimentari dell’organizzazione Onu per i profughi palestinesi verso il nord della Striscia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata