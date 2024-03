Crescono i timori per attentati dopo la strage di Mosca

Cresce in Francia la paura per nuovi attentati dopo la strage di Mosca. Il premier francese Gabriel Attal su X ha spiegato che “Considerata la rivendicazione di responsabilità da parte dello Stato Islamico per l’attacco e le minacce che gravano sul nostro Paese, abbiamo deciso di elevare la posizione Vigipirate al suo livello più alto: emergenza attacco”. Vigipirate (Vigilanza e protezione delle installazioni contro i rischi di attacchi terroristici nei confronti della nazione ndr) è il piano che punta a proteggere la popolazione dalle minacce terroristiche.

À la suite de l’attentat de Moscou, un Conseil de Défense et de Sécurité nationale a été réuni ce soir à l’Elysée par le Président de la République. Compte tenu de la revendication de l’attentat par l’état islamique et des menaces qui pèsent sur notre pays, nous avons décidé de… — Gabriel Attal (@GabrielAttal) March 24, 2024

