La competizione non si svolgeva da 13 anni

Nell’anno delle Olimpiadi, a Parigi torna la tradizionale gara dei camerieri di bistrot. Una corsa di 2 km per le vie della capitale francese con in mano un vassoio con croissant, caffè e un bicchiere d’acqua. Si sono sfidati concorrenti di entrambi i sessi e di tutte le età. La gara mancava da 13 anni. “Il bistrot è uno stile di vita a Parigi. È un luogo in cui viviamo, dove veniamo per lavorare, studiare, incontrare persone, amare o discutere”, ha affermato il sindaco di Parigi Anne Hidalgo. La risposta del pubblico è stata positiva, moltissime persone sono accorse per vedere i ‘garcons de café’ dare il meglio di sé ed i partecipanti sono rimasti entusiasti della ripresa della corsa.

