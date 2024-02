La struttura, costata circa 138 milioni di euro, è stata realizzata nel quartiere operaio di Porte de la Chapelle

A Parigi è stata inaugurata la Adidas Arena. La struttura, costata circa 138 milioni di euro, è stata realizzata nel quartiere operaio di Porte de la Chapelle e verrà utilizzata per ospitare le competizioni di diversi sport in occasione delle Olimpiadi. La sindaca della Capitale francese, Anne Hidalgo, ha dichiarato di essere “orgogliosa” del fatto che un’area della città, un tempo etichettata come “zona vietata”, ora stia iniziando a trasformarsi. I funzionari, inoltre, hanno fatto sapere che quest’arena risponde al desiderio di Parigi di organizzare dei Giochi olimpici sostenibili: lo stadio infatti è stato costruito con legno e materiali riciclati. E’ stata ribattezzata Adidas Arena grazie a una partnership con il marchio di abbigliamento sportivo del valore di circa 2,8 milioni di euro all’anno. La struttura può ospitare fino a 8mila spettatori e sarà anche la futura sede del club di basket parigino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata