Uomini armati li avevano prelevati da scuola il 7 marzo nello Stato di Kaduna

Dopo quasi tre settimane di prigionia, i 287 studenti che lo scorso 7 marzo erano stati rapiti dalla loro scuola nel nord-ovest della Nigeria sono stati liberati. Uomini armati li avevano prelevati nella città di Kuriga, nello Stato nordoccidentale di Kaduna, per chiedere poi un riscatto.

Gli studenti sono illesi

Il governatore di Kaduna, Uba Sani, non ha fornito dettagli sul rilascio degli studenti ma in una dichiarazione, ha ringraziato il presidente nigeriano Bola Tinubu “per aver assicurato che i bambini della scuola Kuriga rapiti venissero rilasciati illesi“. I rapimenti di studenti dalle scuole nel nord della Nigeria sono comuni e sono stati una delle principali fonti di preoccupazione dal 2014, quando gli estremisti islamici hanno rapito oltre 200 studentesse nel villaggio di Chibok, nello stato di Borno. Negli ultimi anni, i rapimenti si sono concentrati nelle regioni centrali e nordoccidentali del Paese, dove decine di gruppi armati spesso prendono di mira gli abitanti dei villaggi e i viaggiatori per ottenere un riscatto.

