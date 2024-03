È il secondo rapimento di massa nella nazione dell’Africa occidentale in meno di una settimana

Sono almeno 287 gli studenti rapiti da uomini armati che hanno fatto irruzione in una una scuola nella regione nordoccidentale della Nigeria. Lo ha detto il preside alle autorità. E’ il secondo rapimento di massa nella nazione dell’Africa occidentale in meno di una settimana. La gente del posto ha riferito che gli aggressori giovedì hanno circondato la scuola di proprietà del governo nella città di Kuriga, nello stato di Kaduna, mentre gli studenti stavano per iniziare la giornata, intorno alle 8 del mattino.

