Nelle immagini il panico durante la sparatoria in platea

Un testimone oculare racconta il panico e il caos durante l’attacco al Crocus City Hall di Mosca, in cui sono morte oltre 100 persone. “Ci sono state raffiche di spari“, ha raccontato Dave Primov. “Ci siamo alzati tutti e abbiamo cercato di fare il possibile per non perdere il controllo. Ci siamo tutti alzati e abbiamo cercato di spostarci verso i corridoi. Le persone hanno iniziato a farsi prendere dal panico, hanno iniziato a correre e si sono scontrate tra loro, alcune sono cadute e altre sono state calpestate“. L’attentato è stato rivendicato dall’Isis.

