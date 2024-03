La star di Hollywood dopo l'annuncio della Principessa, che ha detto di avere un cancro

“Possiamo per favore smetterla con questa stupida teoria della cospirazione?“. Così su Instagram la star di Hollywood Jamie Lee Curtis, postando una foto della principessa del Galles Kate Middleton, che ieri ha rivelato di avere un cancro. “Si tratta di un essere umano con figli piccoli, e chiaramente con qualche problema di salute. È una questione privata – ha scritto -. Non abbiamo cose migliori da fare e cose più importanti a cui pensare e di cui preoccuparci? È un punto davvero basso nella nostra società, quando ci sono ‘MOLTE’ questioni cruciali che richiedono la nostra attenzione”. “E ora la Principessa Kate ci ha parlato della sua salute e ora non dovremmo fare altro che inviare i nostri migliori auguri a lei e alla sua famiglia e concentrarci sulle nostre vite e su quelle delle persone a noi direttamente legate, e sulla miriade di problemi che minacciano la vita dei nostri figli su cui possiamo concentrarci”.

